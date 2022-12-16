ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского о показе видеообращения украинского лидера перед началом финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Офис Зеленского предлагал показать болельщикам видео с обращением президента Украины перед матчем Аргентины и Франции в финале. Сообщается, что на Украине были удивлены отрицательным ответом. Неизвестно, планировалось показать запись сообщения или Зеленский выступил бы с речью в прямом эфире.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», — приводит слова своего источника CNN.



Переговоры между Украиной и ФИФА всё ещё продолжаются. Матч Аргентины и Франции пройдёт в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 мск.