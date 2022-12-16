ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского о показе видеообращения украинского лидера перед началом финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Офис Зеленского предлагал показать болельщикам видео с обращением президента Украины перед матчем Аргентины и Франции в финале. Сообщается, что на Украине были удивлены отрицательным ответом. Неизвестно, планировалось показать запись сообщения или Зеленский выступил бы с речью в прямом эфире.
«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», — приводит слова своего источника CNN.
Переговоры между Украиной и ФИФА всё ещё продолжаются. Матч Аргентины и Франции пройдёт в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 мск.
- 16 декабря 2022
-
15:40
-
15:29
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:14
-
15:01
-
14:55
-
14:42
-
14:35
-
14:35
-
14:24
-
14:21
-
14:19
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:45
-
13:44
-
13:28
-
13:25
-
13:25
-
13:12
-
13:10
-
12:58
-
12:55
-
12:53
-
12:50
-
12:42
-
12:35
-
12:30
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:10