Тренер Марокко Реграги: из-за разочарования трудно наполнить смыслом матч за 3-е место ЧМ

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал предстоящий матч своей команды с Хорватией за третье место чемпионата мира.

«Игроки готовы и постараются играть до конца, но мы не будем рисковать некоторыми из них, особенно нашим капитаном, который получил травму. Я предсказываю менее закрытую игру. В этот матч трудно празднично играть, потому что ты переполнен разочарованием. Трудно украсить завтрашнюю встречу и наполнить её смыслом, потому что в воскресенье будет финал, в котором мы бы хотели сыграть», — приводит слова Реграги журналист Джанлука Ди Марцио.

Судьба бронзовых медалей мундиаля решится завтра, 17 декабря, начало матча – в 18:00 мск. Финал мирового первенства пройдёт 18 декабря, начало – в 18:00 мск.