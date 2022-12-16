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Самедов поделился ожиданиями от матча за третье место ЧМ между сборными Хорватии и Марокко

Самедов поделился ожиданиями от матча за третье место ЧМ между сборными Хорватии и Марокко
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча за третье место на чемпионате мира в Катаре.

«Вполне Марокко может забрать третье место у Хорватии. Тут 50 на 50. Они понимают, что третье место для них будет суперрезультатом. Однако есть психология и разочарование. Люди мечтали оказаться в финале. Кто быстрее отойдёт психологически от полуфинала и перестроится, тому это очень сильно поможет», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч за бронзовые награды мундиаля между Хорватией и Марокко состоится уже завтра, 17 декабря, начало – в 18:00 мск. На следующий день, 18 декабря, пройдёт заключительный матч турнира между Францией и Аргентиной, в котором определится чемпион мира. Начало встречи – в 18:00 мск.

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