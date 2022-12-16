Самедов поделился ожиданиями от матча за третье место ЧМ между сборными Хорватии и Марокко

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча за третье место на чемпионате мира в Катаре.
«Вполне Марокко может забрать третье место у Хорватии. Тут 50 на 50. Они понимают, что третье место для них будет суперрезультатом. Однако есть психология и разочарование. Люди мечтали оказаться в финале. Кто быстрее отойдёт психологически от полуфинала и перестроится, тому это очень сильно поможет», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч за бронзовые награды мундиаля между Хорватией и Марокко состоится уже завтра, 17 декабря, начало – в 18:00 мск. На следующий день, 18 декабря, пройдёт заключительный матч турнира между Францией и Аргентиной, в котором определится чемпион мира. Начало встречи – в 18:00 мск.
- 16 декабря 2022
-
17:10
-
16:54
-
16:54
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:26
-
16:15
-
16:03
-
15:56
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:14
-
15:01
-
14:55
-
14:42
-
14:35
-
14:35
-
14:24
-
14:21
-
14:19
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:45
-
13:44
-
13:28
-
13:25
-
13:25