Кавазашвили: те, кто считает, что матч за бронзу ЧМ не нужен, недостойны смотреть футбол

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче за третье место на ЧМ-2022. Напомним, в игре за бронзовые медали турнира встретятся Хорватия и Марокко.

«Те, кто считает, что матч за третье место не нужен на чемпионате мира, о чём они думают? Они жалеют деньги болельщиков, которые билеты покупают, или ФИФА, их накопительный счёт? Жалко, что ли, тем людям, кто считает, что этот матч не нужно проводить! Это всемирный форум, почему в борьбе за бронзу не показать команды, которые дошли до этого матча через пот, боль, огромное мастерство — я этого понять не могу. И никогда не пойму таких людей, которые это пропагандируют. Эти люди недостойны смотреть футбол», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч за бронзовые награды чемпионата мира между Хорватией и Марокко состоится уже завтра, 17 декабря, начало – в 18:00 мск. На следующий день, 18 декабря, пройдёт заключительный матч турнира между Францией и Аргентиной, в котором определится чемпион мира. Начало встречи – в 18:00 мск.