Защитники сборной Франции Варан и Конате заразились гриппом за два дня до финала ЧМ

В расположении сборной Франции продолжается эпидемия гриппа, из-за которой Адриен Рабьо и Деотшанкюль Юпамекано уже пропустили полуфинальный матч с Марокко (2:0). Как сообщает Get French Football News, центральные защитники Рафаэль Варан и Ибраима Конате также стали жертвами болезни.

У защитника «Манчестер Юнайтед» Варана симптомы более выражены, в то время как у игрока «Ливерпуля» Конате болезнь протекает в лёгкой форме. Состояние обоих футболистов вызывает тревогу у тренеров французской команды, в связи с чем за их здоровьем будут тщательно следить, прежде чем решать, выпускать ли их в финале чемпионата мира. Ранее уже были приняты меры по предотвращению распространения болезни — весь персонал отеля, где живёт сборная, обязан носить маски, а в коридорах гостиницы и столовых стоят антисептические гели.

Финал ЧМ между Францией и Аргентиной состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.