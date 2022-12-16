«Спартак» объявил о продлении контракта с Даниилом Зориным
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Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о пролонгации сотрудничества с полузащитником Даниилом Зориным. Новое соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2026 года.
«Мы благодарим тренерский состав и персонал Академии за продуктивную работу по подготовке молодых игроков для первой команды, а Даниилу желаем дальнейшего прогресса и больших побед с красно-белым клубом!» — написала пресс-служба красно-белых.
18-летний Зорин — воспитанник академии «Спартака». Как и Руслан Литвинов, он окончил футбольную школу красно-белых с золотой медалью. В сезоне-2022/2023 Даниил дебютировал за основную команду «Спартака» и уже успел провести в её составе три матча. На счету Зорина один результативный пас за основу московского клуба.
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