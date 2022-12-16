Валенсия: такой футболист, как Роналду, должен уходить из «МЮ» под овации полного стадиона

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из стана «красных дьяволов».

«Очень жаль, что Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» именно таким образом. Такой футболист, как он, должен уходить под аплодисменты переполненного стадиона. Люди в Манчестере любили его.

Недавнее интервью Роналду получилось неудачным. У него были свои причины говорить то, что он по итогу сказал. Но я чувствовал себя ужасно из-за того, как он ушёл. Это больно. Надеюсь, что у Криштиану всё будет хорошо в новом клубе. Я желаю Роналду всего наилучшего», — приводит слова Антонио Валенсии издание The Athletic.

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