Главный тренер футбольного клуба «Родина» Дмитрий Парфёнов заявил, что матч за третье место на чемпионате мира — 2022 будет тяжёлым для обеих команд. В игре за бронзу встретятся сборные Марокко и Хорватии.

«После проигранных полуфиналов команды истощены и эмоционально, и физически. Я думаю, что тут больше такой момент для болельщиков. Бронзовые медали получит только одна команда. Нужно играть. Чемпионат мира длинный — его нужно доводить до конца.

Да, в плане эмоций матч за третье место непростой, но это спорт. Кто-то из группы вылетел и дома уже сидит. Занять третье место на чемпионате мира тоже достойный результат», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.