Неймар отправил Ришарлисону € 30 тыс., чтобы тот свёл татуировку с его изображением

Форвард сборной Бразилии Неймар попросил своего партнёра по национальной команде Ришарлисона удалить татуировку со своим изображением, сообщает Daily Star.



Ранее Ришарлисон сделал татуировку с изображением легендарного бразильского нападающего Роналдо и Неймара в честь участия в чемпионате мира в Катаре.



По всей вероятности, Неймар не оценил такой поступок товарища по сборной и отправил форварду «Тоттенхэма» € 30 тыс., чтобы он свёл изображение со спины.



В 25 лет Ришарлисон принял участие в первом в своей карьере чемпионате мира и забил три из восьми голов сборной Бразилии на турнире, став лучшим бомбардиром команды. Бразилия завершила ЧМ поражением в матче 1/4 финала с Хорватией, уступив в серии пенальти.

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