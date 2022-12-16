Неймар отправил Ришарлисону € 30 тыс., чтобы тот свёл татуировку с его изображением

Форвард сборной Бразилии Неймар попросил своего партнёра по национальной команде Ришарлисона удалить татуировку со своим изображением, сообщает Daily Star.
Ранее Ришарлисон сделал татуировку с изображением легендарного бразильского нападающего Роналдо и Неймара в честь участия в чемпионате мира в Катаре.
По всей вероятности, Неймар не оценил такой поступок товарища по сборной и отправил форварду «Тоттенхэма» € 30 тыс., чтобы он свёл изображение со спины.
В 25 лет Ришарлисон принял участие в первом в своей карьере чемпионате мира и забил три из восьми голов сборной Бразилии на турнире, став лучшим бомбардиром команды. Бразилия завершила ЧМ поражением в матче 1/4 финала с Хорватией, уступив в серии пенальти.
Бразилец Ришарлисон узнаёт о вызове на ЧМ-2022:
- 16 декабря 2022
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:10
-
18:09
-
17:56
-
17:45
-
17:38
-
17:29
-
17:25
-
17:16
-
17:13
-
17:10
-
16:54
-
16:54
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:26
-
16:15
-
16:03
-
15:56
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:14
-
15:01
-
14:55