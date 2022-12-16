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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» претендуют на Юссуфу Мукоко

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» претендуют на Юссуфу Мукоко
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На нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфу Мукоко претендует не только «Челси», но и другие английские клубы. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, руководство лондонского клуба столкнулось с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Они тоже заинтересованы в Мукоко, но клубам, которые хотят подписать немца, придётся убедить 18-летнего немца в том, что он будет иметь достаточно игровой практики.

18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.

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