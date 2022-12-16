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Патрис Эвра: не удивлюсь, если Криштиану Роналду завершит карьеру

Патрис Эвра: не удивлюсь, если Криштиану Роналду завершит карьеру
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я желал удачи Роналду на чемпионате мира. Очень обидно не выходить в стартовом составе сборной, особенно для Криштиану, потому что, возможно, это был его последний шанс на мировых первенствах.

Тренер оставил его в запасе на игры плей-офф. Возможно, он посчитал, что без Роналду команда выглядит лучше. Но не забывайте, Криштиану – великий игрок, как и Месси.

Я не разговаривал с ним о том, что он планирует делать дальше. У него была мечта – выиграть турнир с Португалией, теперь эта мечта разбита. Иногда, когда ты оцениваешь свою карьеру, думаешь, что пора остановиться. Для меня не будет сюрпризом, если Роналду завершит карьеру», — сказал Эвра Sky Sports.

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