Патрис Эвра: не удивлюсь, если Криштиану Роналду завершит карьеру

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.



«Я желал удачи Роналду на чемпионате мира. Очень обидно не выходить в стартовом составе сборной, особенно для Криштиану, потому что, возможно, это был его последний шанс на мировых первенствах.



Тренер оставил его в запасе на игры плей-офф. Возможно, он посчитал, что без Роналду команда выглядит лучше. Но не забывайте, Криштиану – великий игрок, как и Месси.



Я не разговаривал с ним о том, что он планирует делать дальше. У него была мечта – выиграть турнир с Португалией, теперь эта мечта разбита. Иногда, когда ты оцениваешь свою карьеру, думаешь, что пора остановиться. Для меня не будет сюрпризом, если Роналду завершит карьеру», — сказал Эвра Sky Sports.

Эвра потроллил Роналду и Погба: