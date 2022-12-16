Патрис Эвра: не удивлюсь, если Криштиану Роналду завершит карьеру

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Я желал удачи Роналду на чемпионате мира. Очень обидно не выходить в стартовом составе сборной, особенно для Криштиану, потому что, возможно, это был его последний шанс на мировых первенствах.
Тренер оставил его в запасе на игры плей-офф. Возможно, он посчитал, что без Роналду команда выглядит лучше. Но не забывайте, Криштиану – великий игрок, как и Месси.
Я не разговаривал с ним о том, что он планирует делать дальше. У него была мечта – выиграть турнир с Португалией, теперь эта мечта разбита. Иногда, когда ты оцениваешь свою карьеру, думаешь, что пора остановиться. Для меня не будет сюрпризом, если Роналду завершит карьеру», — сказал Эвра Sky Sports.
Эвра потроллил Роналду и Погба:
- 16 декабря 2022
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:10
-
18:09
-
17:56
-
17:45
-
17:38
-
17:29
-
17:25
-
17:16
-
17:13
-
17:10
-
16:54
-
16:54
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:26
-
16:15
-
16:03
-
15:56
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:14
-
15:01
-
14:55