Джанлуиджи Доннарумма трогательно попрощался с Синишей Михайловичем
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Воспитанник «Милана» Джанлуиджи Доннарумма попрощался с бывшим главным тренером команды Синишей Михайловичем. Специалиста не стало сегодня, 16 декабря, на 54-м году жизни.
«Вы всегда был воином, и я знаю, как много вы сражались. Я благодарю вас за то, что вы всегда верили в меня, и за всё, что вы говорили мне с первого дня нашей встречи. Вы всегда будете в моём сердце», — написал Доннарумма в «Твиттере».
Михайлович был тренером «Милана» в 2015–2016 годах. В 2019 году Михайловичу поставили диагноз «лейкемия». Специалист прошёл лечение, после которого болезнь отступила. Весной 2022 года у него случился рецидив. Отметим, что всё это время Михайлович продолжал тренерскую карьеру. Последним его клубом стала «Болонья».
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