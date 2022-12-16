Каррера: Синиша Михайлович был великим игроком, тренером и в первую очередь — человеком

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о сербском тренере Синише Михайловиче, который скончался сегодня, 16 декабря, на 54-м году жизни.
«Синиша Михайлович был великим игроком, великим тренером и в первую очередь — великим человеком! Он будет скучать по футболу», – сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В 2019 году Михайловичу поставили диагноз «лейкемия». Специалист прошёл лечение, после которого болезнь отступила. Весной 2022 года у него случился рецидив. Отметим, что всё это время Михайлович продолжал тренерскую карьеру.
В 2006 году начал карьеру тренера, став помощником в «Интере». После он работал в «Фиорентине», сборной Сербии, «Сампдории», «Торино». Последние три сезона Михайлович руководил «Болоньей», которую покинул в начале сентября 2022 года.
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