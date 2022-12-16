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Форвард Франции Коло Муани оценил сборную Аргентины перед финалом ЧМ-2022

Форвард Франции Коло Муани оценил сборную Аргентины перед финалом ЧМ-2022
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Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани высказался о силе сборной Аргентины в преддверии матча финала чемпионата мира.

«Мой гол в ворота Марокко? Это повод для большой гордости. Килиан Мбаппе не забил в той встрече, но он очень важен для команды, особенно это было заметно в эпизоде с моим голом. Вирус в команде? Небольшой грипп, ничего серьёзного. Думаю, заболевшие вернутся к финальному матчу.

Аргентина? Это очень качественная команда на всех позициях. У них есть Месси, очень большой футболист», — приводит слова Коло Муани RMC Sport.

Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» и начнётся в 18:00 мск. Франция — действующий победитель турнира.

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