Радченко: Хорватия — более опытная команда, но Марокко может завоевать бронзовые медали

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о матче за бронзовые медали чемпионата мира в Катаре, в котором сыграют сборные Хорватии и Марокко. Встреча состоится завтра, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



«Будет тяжёлая игра, но у марокканцев всё зависит от эмоционального состояния, в котором они подойдут к игре. Они зашли так далеко, не хотели останавливаться. Многое зависит от психологической подготовке к игре. Хорваты – более опытная команда, но, мне кажется, Марокко вполне может завоевать бронзовые медали», – сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Обе команды выступали на групповой стадии в квартете F. В очном матче соперники не сумели открыть счёт.