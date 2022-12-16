Сперцян стал лучшим футболистом «Краснодара» в осенней части сезона

Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим футболистом команды в осенней части сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Лучшего игрока выбирали болельщики.

Второе место в рейтинге занял Матвей Сафонов, на третьей строчке расположился Ильзат Ахметов. Сперцян в 16 матчах Российской Премьер-Лиги забил девять голов и отдал шесть результативных передач. В пяти играх Кубка России он поразил сетку ворот соперника один раз.

Напомним, клуб из Краснодара в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и перед зимним перерывом занимает восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «Краснодар» смог занять первое место в группе А и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира.

11 самых крутых молодых футболистов Премьер-Лиги: