Сперцян стал лучшим футболистом «Краснодара» в осенней части сезона
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Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим футболистом команды в осенней части сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Лучшего игрока выбирали болельщики.
Второе место в рейтинге занял Матвей Сафонов, на третьей строчке расположился Ильзат Ахметов. Сперцян в 16 матчах Российской Премьер-Лиги забил девять голов и отдал шесть результативных передач. В пяти играх Кубка России он поразил сетку ворот соперника один раз.
Напомним, клуб из Краснодара в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и перед зимним перерывом занимает восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «Краснодар» смог занять первое место в группе А и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира.
11 самых крутых молодых футболистов Премьер-Лиги:
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