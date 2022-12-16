Далич — о назначении рефери из Катара на матч за бронзу: ФИФА идёт на большой риск

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о назначении Абдулрахмана Аль-Джассима, рефери из Катара, на матч за бронзовые медали чемпионата мира с Марокко. Команда Валида Реграги стала первой арабской сборной, которая сумела добраться до полуфинала чемпионата мира.



«Я считаю, что ФИФА идёт на большой риск. Надеюсь, после матча мы не будем комментировать действия арбитра. Хотелось бы, чтобы с его стороны всё было корректно», — приводит слова Далича Index.

Завтра, 17 декабря, сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале «шашечные» крупно уступили Аргентине — 0:3, африканцы уступили Франции — 0:2.



Обе команды выступали на групповой стадии в квартете F. В очном матче соперники не сумели открыть счёт.

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