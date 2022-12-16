«Мои руки тряслись». Хавбек Аргентины Мак Аллистер — о первой встрече с Месси
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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер вспомнил свою первую встречу с капитаном национальной команды Лионелем Месси.
«Я нервничал. Мои руки тряслись, а сам я вспотел. Но это был прекрасный момент. Лео — мой идол. Он лучший футболист в мире», — приводит слова Мак Аллистера CNN Sport.
Сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира. Соперником команды Лионеля Скалони станет действующий победитель турнира — сборная Франции. Матч между ними состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» и начнётся в 18:00 мск.
23-летний Мак Аллистер в пяти матчах на чемпионате мира в Катаре забил один гол. На клубном уровне он выступает за английский «Брайтон энд Хоув Альбион».
Как Агуэро забивал голы на тренировке сборной Аргентины. Видеоролик:
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