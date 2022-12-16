Усман Дембеле рассказал о своей роли в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле высказался о своих успехах в национальной команде.

«Моя роль в сборной Франции? Думаю, могу играть намного лучше, особенно в атаке. Атакующие игроки всегда хотят делать ключевые передачи, принимать участие в решающих моментах или забивать, но иногда команда важнее… Помогая Жюлю Кунде и Антуану Гризманну, я говорю себе, что это для команды», — приводит слова Дембеле BarcaUniversal в «Твиттере».

25-летний Дембеле в шести матчах на чемпионате мира в Катаре отдал две результативные передачи. В финале турнира сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча состоится на стадионе «Лусаил Айконик» 18 декабря. Франция — действующий победитель турнира.

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