Усман Дембеле рассказал о своей роли в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле высказался о своих успехах в национальной команде.
«Моя роль в сборной Франции? Думаю, могу играть намного лучше, особенно в атаке. Атакующие игроки всегда хотят делать ключевые передачи, принимать участие в решающих моментах или забивать, но иногда команда важнее… Помогая Жюлю Кунде и Антуану Гризманну, я говорю себе, что это для команды», — приводит слова Дембеле BarcaUniversal в «Твиттере».
25-летний Дембеле в шести матчах на чемпионате мира в Катаре отдал две результативные передачи. В финале турнира сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча состоится на стадионе «Лусаил Айконик» 18 декабря. Франция — действующий победитель турнира.
Беспорядки на улицах Парижа после победы Франции в 1/2 ЧМ-22. Видеоролик:
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