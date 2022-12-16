Кавазашвили: настроен увидеть сенсацию в матче за бронзу ЧМ. У Марокко единственный шанс

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче чемпионата мира за бронзовые медали, в котором сойдутся сборные Марокко и Хорватии.

«Перед заключительными играми чемпионата мира я настроен увидеть достойный футбол и, возможно, сенсацию в матче за третье место. Хорваты, естественно, будут драться, но Марокко абсолютно непростая команда. У них единственный шанс закрепиться в тройке сильнейших в мире – такого вообще никогда не было», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Команды встретятся завтра, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. В полуфинале «шашечные» крупно уступили Аргентине — 0:3, африканцы проиграли Франции — 0:2.