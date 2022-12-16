Роман Широков рассказал, какой фактор может повлиять на чемпионскую интригу в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков высказался о чемпионской интриге в нынешнем сезоне РПЛ.

«Не знаю, сможет ли кто-то навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Это зависит от того, в каких составах вернутся команды после зимней паузы», — приводит слова Широкова Vprognoze.ru.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 17 туров первое место занимает «Зенит», который имеет в активе 42 очка. На второй строчке расположился московский «Спартак», имеющий на шесть баллов меньше. Замыкает тройку лидеров «Ростов». Команда Валерия Карпина набрала 35 очков.

«Зенит» выиграл четыре последних розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

Российское первенство возобновится после зимнего перерыва в марте.