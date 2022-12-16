Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо может перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.



Контракт футболиста с туринским клубом истекает в конце сезона, игрок намерен сменить команду после успешной игры на чемпионате мира в Катаре. «Барселона» ищет игроков, которые могут перейти в клуб бесплатно, а Рабьо сможет вести переговоры с другими командами в январе, поэтому для сине-гранатовых он является подходящей кандидатурой.



Также в игроке был заинтересован «ПСЖ», но, как сообщает источник, французский клуб не будет претендовать на подписание игрока.



В 11 матчах за «Ювентус» в Серии А Адриен Рабьо забил три гола и стал автором двух результативных передач.



В составе сборной Франции полузащитник добрался до финала чемпионата мира. В пяти матчах на турнире он забил один гол и сделал одну голевую передачу. В главной игре ЧМ французы постараются защитить титул в противостоянии с Аргентиной.

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