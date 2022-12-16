Роман Широков высказался о турнирных перспективах «Локомотива» в РПЛ после зимней паузы

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков заявил, что у «Локомотива» есть шансы выйти из кризиса после возобновления Российской Премьер-Лиги. После 17 туров железнодорожники располагаются в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. В активе команды 13 очков, «Локомотив» лишь на один балл опережает подмосковные «Химки», которые разместились в зоне вылета — на 15-й позиции.

«Есть ли у «Локомотива» шансы выйти из кризиса? Шансы всегда есть. Осталось ими воспользоваться. Не знаю, насколько помогут клубу изменения в руководстве. Это покажет время. Но если перестановки сделали, значит, думают, что они помогут», — приводит слова Широкова Vprognoze.ru.

Перед зимним перерывом железнодорожников возглавил Михаил Галактионов.