Роман Широков высказался о турнирных перспективах «Локомотива» в РПЛ после зимней паузы
Поделиться
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков заявил, что у «Локомотива» есть шансы выйти из кризиса после возобновления Российской Премьер-Лиги. После 17 туров железнодорожники располагаются в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. В активе команды 13 очков, «Локомотив» лишь на один балл опережает подмосковные «Химки», которые разместились в зоне вылета — на 15-й позиции.
«Есть ли у «Локомотива» шансы выйти из кризиса? Шансы всегда есть. Осталось ими воспользоваться. Не знаю, насколько помогут клубу изменения в руководстве. Это покажет время. Но если перестановки сделали, значит, думают, что они помогут», — приводит слова Широкова Vprognoze.ru.
Перед зимним перерывом железнодорожников возглавил Михаил Галактионов.
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
00:48
-
00:37
-
00:27
-
00:21
-
00:06
-
00:01
- 16 декабря 2022
-
23:54
-
23:44
-
23:40
-
23:27
-
23:20
-
23:19
-
23:14
-
23:06
-
23:05
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:25
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:36
-
21:25
-
21:20
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:50
-
20:32
Партнерский контент