Источник: Месси уговорил Агуэро вновь делить с ним номер перед финалом ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вновь будет делить один гостиничный номер в национальной команде с экс-футболистом Серхио Агуэро. 35-летний Месси попросил Агуэро остаться в расположении сборной Аргентины перед финалом чемпионата мира с Францией. Об этом сообщает журналист Вероника Брунати в «Твиттере».



Отмечается, что пара делила один номер с 2005 года, когда сборная Аргентины U20 выиграла молодёжный чемпионат мира. Серхио Агуэро завершил карьеру в конце 2021 года из-за проблем с сердцем.



Финал чемпионата мира между Аргентиной и Францией состоится 18 декабря. Начало встречи на стадионе «Лусаил Айконик» – в 18:00 мск.

Футболисты сборной Аргентины с Месси подключились к стрим-трансляции Агуэро. Видеоролик: