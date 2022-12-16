Источник: Месси уговорил Агуэро вновь делить с ним номер перед финалом ЧМ-2022
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вновь будет делить один гостиничный номер в национальной команде с экс-футболистом Серхио Агуэро. 35-летний Месси попросил Агуэро остаться в расположении сборной Аргентины перед финалом чемпионата мира с Францией. Об этом сообщает журналист Вероника Брунати в «Твиттере».
Отмечается, что пара делила один номер с 2005 года, когда сборная Аргентины U20 выиграла молодёжный чемпионат мира. Серхио Агуэро завершил карьеру в конце 2021 года из-за проблем с сердцем.
Финал чемпионата мира между Аргентиной и Францией состоится 18 декабря. Начало встречи на стадионе «Лусаил Айконик» – в 18:00 мск.
Футболисты сборной Аргентины с Месси подключились к стрим-трансляции Агуэро. Видеоролик:
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