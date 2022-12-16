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«Челси» без Абдуллиной досрочно вышел в плей-офф женской Лиги чемпионов

«Челси» без Абдуллиной досрочно вышел в плей-офф женской Лиги чемпионов
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Завершился матч 5-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов, в котором «Челси» на выезде разгромил албанскую «Влазнию» со счётом 4:0.

Английской команде удалось быстро открыть счёт в матче – на 12-й минуте ворота соперниц поразила Софи Ингл. Спустя восемь минут после передачи сербской полузащитницы Елены Цанкович преимущество гостей удвоила Фрэн Кирби. Следующий гол зрители увидели только в концовке встречи – на 87-й минуте Цанкович оформила вторую результативную передачу в матче, а форвард Катерина Свиткова довела счёт до крупного. Довершила разгром хозяев поля норвежка Марен Мьельде, которая реализовала пенальти.

Лондонский клуб набрал 13 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. За вторую путёвку поспорят «ПСЖ» и «Реал», которые проводят свой матч в эти минуты.

Отметим, что россиянка Алсу Абдуллина не попала в заявку на матч.

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