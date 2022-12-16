Шевченко: Месси заслуживает победы на чемпионате мира

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022 между сборными Франции и Аргентины.
«Месси — символ Аргентины. Легенда — один из лучших за всё время. Вы ставите его рядом с Диего Марадоной и Пеле. Такой игрок, как он, заслуживает победы на чемпионате мира. Он абсолютный лидер, проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, отдаёт пасы своим партнёрам. Он настоящий лидер и капитан.
Но, с другой стороны, есть очень сильная, сбалансированная сборная Франции. Килиан Мбаппе — очень сильный игрок. Месси, его время подходит к концу, но Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень захватывающая и интересная игра», — цитирует Шевченко Sky Sports.
Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча:
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