Шевченко: Месси заслуживает победы на чемпионате мира

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022 между сборными Франции и Аргентины.

«Месси — символ Аргентины. Легенда — один из лучших за всё время. Вы ставите его рядом с Диего Марадоной и Пеле. Такой игрок, как он, заслуживает победы на чемпионате мира. Он абсолютный лидер, проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, отдаёт пасы своим партнёрам. Он настоящий лидер и капитан.

Но, с другой стороны, есть очень сильная, сбалансированная сборная Франции. Килиан Мбаппе — очень сильный игрок. Месси, его время подходит к концу, но Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень захватывающая и интересная игра», — цитирует Шевченко Sky Sports.

Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча: