Шевченко оценил выступление Кейна на чемпионате мира

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко оценил выступление форварда сборной Англии Гарри Кейна на чемпионате мира — 2022.

«Для меня Гарри Кейн — один из сильнейших нападающих в истории сборной Англии. Он собирается вернуться сильным. Это большая ответственность. Я думаю прежде всего, что он провёл отличный чемпионат мира. Он вышел как лидер, забил первый пенальти, взял на себя эту ответственность.

Он не забил второй пенальти в игре с Францией, но это часть игры. Он многое взял на себя. Я собираюсь оказать ему всю свою поддержку, потому что я был в такой ситуации и знаю, что это значит. Ты просто должен продолжать верить. Результаты обязательно придут», — цитирует Шевченко Sky Sports.

Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча: