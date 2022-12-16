Шевченко оценил выступление Кейна на чемпионате мира

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко оценил выступление форварда сборной Англии Гарри Кейна на чемпионате мира — 2022.
«Для меня Гарри Кейн — один из сильнейших нападающих в истории сборной Англии. Он собирается вернуться сильным. Это большая ответственность. Я думаю прежде всего, что он провёл отличный чемпионат мира. Он вышел как лидер, забил первый пенальти, взял на себя эту ответственность.
Он не забил второй пенальти в игре с Францией, но это часть игры. Он многое взял на себя. Я собираюсь оказать ему всю свою поддержку, потому что я был в такой ситуации и знаю, что это значит. Ты просто должен продолжать верить. Результаты обязательно придут», — цитирует Шевченко Sky Sports.
Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча:
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