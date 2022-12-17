«Ты стал для меня отцом и другом». Арнаутович обратился к покойному Михайловичу
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Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович попрощался с бывшим главным тренером команды Синишей Михайловичем. 53-летнего специалиста не стало вчера, 16 декабря. Он более трёх лет боролся с лейкемией.
«Спасибо тебе за то, что верил в меня, особенно тогда, когда этого не делали другие. Ты принял меня как члена семьи, ты был моим братом, другом и стал как отец. Ты всегда будешь жив в моём сердце, буду сражаться и играть за тебя. Покойся с миром, мистер!» — написал Арнаутович в соцсетях.
Михайлович продолжал работать и во время болезни. Она переходила в стадию ремиссии, но вновь напомнила о себе весной 2022 года. В «Болонье» Синиша Михайлович работал до начала сентября 2022 года, после чего покинул свой пост.
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