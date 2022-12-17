Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристиан Карамбё: Дешам прагматичен. Всё просто: он хочет третью звезду

Кристиан Карамбё: Дешам прагматичен. Всё просто: он хочет третью звезду
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбё высказался о предстоящем финале чемпионата мира, в котором «трёхцветные» сыграют с Аргентиной.

«Аргентинская команда сильна, они показали, что голодны, агрессивны, конкурентоспособны, и в первую очередь эффективны. Но и Франция тоже. Я знаю, что Дидье Дешам сумеет дать правильную установку, чтобы команда подняла над головой трофей. Он прагматичен. Всё просто: он хочет третью звезду», — приводит слова Карамбё RMC Sport.

В полуфинале сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0, а аргентинцы были сильнее хорватов – 3:0.

Финал состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Лучшие формы в истории чемпионатов мира. «Космос» России и классика Аргентины в рейтинге Лучшие формы в истории чемпионатов мира. «Космос» России и классика Аргентины в рейтинге
Новость по теме
Зеедорф: мне нравится игра Мбаппе, но Месси сейчас не стоит сравнивать ни с кем

Дидье Дешам – самый сильный тренер ЧМ-2022:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022