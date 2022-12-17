Кристиан Карамбё: Дешам прагматичен. Всё просто: он хочет третью звезду
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Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбё высказался о предстоящем финале чемпионата мира, в котором «трёхцветные» сыграют с Аргентиной.
«Аргентинская команда сильна, они показали, что голодны, агрессивны, конкурентоспособны, и в первую очередь эффективны. Но и Франция тоже. Я знаю, что Дидье Дешам сумеет дать правильную установку, чтобы команда подняла над головой трофей. Он прагматичен. Всё просто: он хочет третью звезду», — приводит слова Карамбё RMC Sport.
В полуфинале сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0, а аргентинцы были сильнее хорватов – 3:0.
Финал состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Дидье Дешам – самый сильный тренер ЧМ-2022:
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