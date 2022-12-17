Модрич может перейти в «Рому» после окончания сезона
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич после окончания текущего сезона может стать игроком «Ромы». Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, руководство «волков» заинтересовано в подписании хорвата перед началом следующего сезона. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» истекает в конце сезона. И хотя Модрич подтвердил своё желание завершить карьеру в мадридском «Реале», он может перейти в римский клуб, если мадридцы не предложат ему однолетний контракт.
В текущем сезоне Лука принял участие в четырёх матчах Лиги чемпионов, в них он отметился двумя забитыми голами. В 13 матчах чемпионата Испании он три раза поразил сетку ворот соперника и дважды ассистировал партнёрам.
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