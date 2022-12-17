«Барселона» близка к подписанию пятилетнего контракта с Бальде с отступными в € 500 млн

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде вскоре может подписать новый контракт с каталонским клубом.



Каталонский клуб близок к подписанию нового соглашения с 19-летним футболистом, которое будет рассчитано на пять лет.



Обе стороны заинтересованы в том, чтобы подписать договор в ближайшее время. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сумма отступных в соглашении футболиста составит € 500 млн.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.



В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провёл 12 матчей и сделал три результативные передачи. Также он сыграл четыре матча за сборную Испании на чемпионате мира — 2022 в Катаре.



В чемпионате Испании «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив 37 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на два очка.

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