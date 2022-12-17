«Барселона» близка к подписанию пятилетнего контракта с Бальде с отступными в € 500 млн

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде вскоре может подписать новый контракт с каталонским клубом.
Каталонский клуб близок к подписанию нового соглашения с 19-летним футболистом, которое будет рассчитано на пять лет.
Обе стороны заинтересованы в том, чтобы подписать договор в ближайшее время. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сумма отступных в соглашении футболиста составит € 500 млн.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.
В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провёл 12 матчей и сделал три результативные передачи. Также он сыграл четыре матча за сборную Испании на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
В чемпионате Испании «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив 37 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на два очка.
Танец игроков сборной Испании:
- 17 декабря 2022
-
02:14
-
02:07
-
01:54
-
01:51
-
01:34
-
01:00
-
00:55
-
00:48
-
00:37
-
00:27
-
00:21
-
00:06
-
00:01
- 16 декабря 2022
-
23:54
-
23:44
-
23:40
-
23:27
-
23:20
-
23:19
-
23:14
-
23:06
-
23:05
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:25
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:36
-
21:25
-
21:20