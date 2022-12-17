Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» близка к подписанию пятилетнего контракта с Бальде с отступными в € 500 млн

«Барселона» близка к подписанию пятилетнего контракта с Бальде с отступными в € 500 млн
Комментарии

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде вскоре может подписать новый контракт с каталонским клубом.

Каталонский клуб близок к подписанию нового соглашения с 19-летним футболистом, которое будет рассчитано на пять лет.

Обе стороны заинтересованы в том, чтобы подписать договор в ближайшее время. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сумма отступных в соглашении футболиста составит € 500 млн.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.

В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провёл 12 матчей и сделал три результативные передачи. Также он сыграл четыре матча за сборную Испании на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив 37 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на два очка.

Танец игроков сборной Испании:

Новость по теме
«Барселона» может включить отступные в € 1 млрд в новый контракт Бальде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022