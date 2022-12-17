Андрей Кобелев: Франция — фаворит финала? Посмотрите, кто на скамейке у Аргентины

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мыслями о предстоящем финале чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины.



«Трудно мне делать прогнозы. Если бы я знал, кто победит, поставил бы деньги на результат. У каждой команды есть лидер: у Франции — Мбаппе, у Аргентины — Месси. Конечно, вокруг них другие футболисты, и нельзя сказать, что только от двоих всё зависит. Обе команды ровно прошли чемпионат, заслуженно оказались в финале. Но финал — такая вещь, может случиться что угодно.



Франция — фаворит финала? А вы видели, какие ребята сидят на скамейке Аргентины? Там Дибала, Ди Мария, Лаутаро Мартинес — игроки «Ромы», ПСЖ, «Интера». О чём мы говорим? Поэтому шансы команд — равные. И даже сложно представить, как будет построена игра.



Мы видим, что на этом чемпионате все играют от обороны, ожидая ошибки соперника или делая ставку на индивидуальное мастерство. Забивается гол — игра раскрывается. А если счёт не будет открыт, можем увидеть «закрытый» матч. Никто не будет заниматься игрой на публику в ущерб результату», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».