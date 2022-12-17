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Лепёхин: отсутствие голов — это не полноценный показатель работы Кассьерры на поле

Лепёхин: отсутствие голов — это не полноценный показатель работы Кассьерры на поле
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о информации о том, что «Коринтианс» намерен выкупить Юри Алберто, включив в сделку Ивана и Мантуана, которые сейчас играют за питерцев на правах аренды.

«О выгоде такой потенциальной сделки нужно, конечно, спрашивать с селекционного отдела, нам со стороны судить сложно, не зная ситуации изнутри.

Но Мантуан и Иван не определяют результат команды, их можно ротировать и серьезных изменений в результате не будет.

Кассьерра? Если говорить о статистике Кассьерры, то отсутствие голов это не полноценный показатель его работы на поле. Команда идет на первом месте, Кассьерра – футболист этой команды, результат есть, значит все нормально. Какие еще более высокие результаты может показать «Зенит», если мы не играем в еврокубках?

Любая команда мира нуждается в усилении любой линии, во всех клубах всегда работают над возможными трансферами. У «Зенита» сейчас же сбалансированный крепкий состав, который выполняет поставленную задачу. Об этом говорит место, которое команда занимает в турнирной таблице РПЛ», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

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