Гендиректор «Балтики» Волженкин рассказал об интересе к Игнашевичу со стороны клубов РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о главном тренере калининградской команды Сергее Игнашевиче и об интересе к специалисту со стороны клубов РПЛ.



«Мне кажется, Игнашевич очень прагматичен – и это его плюс. Он знает, что хочет и ни на что другое не отвлекается. То есть он пришел побеждать, он это сразу говорил. Он бы не пришел, если бы надо было просто отстраивать систему, это не его тема.



Периодически на этом пути он сталкивается с чем-то новым, и в этих ситуациях Сергей не боится спрашивать, узнавать, учиться – это тоже очень важно. От него такого не услышите: «Я футболист ЦСКА, капитан сборной России, чему вы тут меня учите, я все выиграл и все знаю». У него есть свое мнение, но он готов слушать других – это то, что, уверен, позволит ему расти дальше. Думаю, что это очень важно.



Нельзя не отметить помощников Сергея. Летом в тренерском штабе были внесены корректировки – двое ушли, двое пришли. К имеющимся тренерам добавились достаточно молодые специалисты: Артем Булойчик, о котором достаточно активно сейчас пишут в связи со стандартными положениями «Балтики», и Михаил Соловей, более опытный, но тоже в начале своего пути. Они отлично влились в команду, и футболисты к ним очень здорово относятся. Они прислушиваются к тренеру, а тот к ним. Так что еще больше стало людей, которые высказывают свои пожелания и мнения. Это очень редко, ценно.



Мне известно, что в прошлом году к нему был интерес из Премьер-лиги. В этом смысле Сергей прагматичен. Он понимает, что ему надо выполнить задачу, для него, как для молодого специалиста, это важно. Это строчка в резюме, это опыт, которого у него ещё нет. Ему нужно сейчас набивать шишки. Даже за этот год, который он провел здесь, он получил очень большой тренерский опыт и прибавил на глазах», — приводит слова Волженкина Metaratings.



Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. Под руководством тренера команда провела 48 матчей, одержав 23 победы при восьми поражениях и 16 ничейных результатах. В нынешнем сезоне Первой лиги после 20 туров «Балтика» с 41 очком возглавляет турнирную таблицу.