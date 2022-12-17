Почетный президент РФС Колосков: для меня Месси уже стоит в одном ряду с Марадоной

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, встанет ли нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в один ряд с Диего Марадоной в случае победы на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Для меня Месси уже стоит в одном ряду с Марадоной, и не важно, выиграет ли он чемпионат мира. Я давно отношу его к человеку такой же гениальности, как Марадона.
Да и спор Месси или Роналду для меня давно закрыт, но споры будут постоянно. Для меня изначально Месси был выше Роналду», – приводит слова Колоскова Metaratings.
Месси является десятикратным чемпионом Испании и чемпионом Франции. Он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В составе сборной Аргентины он стал победителем Кубка Америки и финалистом чемпионата мира по футболу в Катаре. В активе аргентинца семь «Золотых мячей» и множество других личных наград.
Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря в 18:00 по московскому времени.
В Барселоне празднуют выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022:
- 17 декабря 2022
-
03:50
-
03:48
-
03:31
-
03:24
-
03:18
-
03:11
-
02:57
-
02:48
-
02:45
-
02:44
-
02:42
-
02:38
-
02:14
-
02:07
-
01:54
-
01:51
-
01:34
-
01:00
-
00:55
-
00:48
-
00:37
-
00:27
-
00:21
-
00:06
-
00:01
- 16 декабря 2022
-
23:54
-
23:44
-
23:40
-
23:27
-
23:20
-
23:19
-
23:14
-
23:06
-
23:05
-
22:46