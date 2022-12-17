Почетный президент РФС Колосков: для меня Месси уже стоит в одном ряду с Марадоной

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, встанет ли нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в один ряд с Диего Марадоной в случае победы на чемпионате мира — 2022 в Катаре.



«Для меня Месси уже стоит в одном ряду с Марадоной, и не важно, выиграет ли он чемпионат мира. Я давно отношу его к человеку такой же гениальности, как Марадона.



Да и спор Месси или Роналду для меня давно закрыт, но споры будут постоянно. Для меня изначально Месси был выше Роналду», – приводит слова Колоскова Metaratings.



Месси является десятикратным чемпионом Испании и чемпионом Франции. Он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В составе сборной Аргентины он стал победителем Кубка Америки и финалистом чемпионата мира по футболу в Катаре. В активе аргентинца семь «Золотых мячей» и множество других личных наград.



Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря в 18:00 по московскому времени.



В Барселоне празднуют выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022: