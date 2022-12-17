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Роман Орещук оценил возможность перехода Дзюбы в «Динамо»

Роман Орещук оценил возможность перехода Дзюбы в «Динамо»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что московский клуб не пригласит 34-летнего форварда Артема Дзюбу, но точно подпишет игрока в середину поля.

«Я думаю, что это не Дзюба, будет другой футболист, игрок в середине поля. Кто конкретно, не могу сказать, но я знаю», — приводит слова Орещука Metaratings.

Дзюба пребывает в статусе свободного агента с начала ноября после разрыва контракта с турецким клубом «Адана Демирспор», за который россиянин провел пять матчей и отметился единственным голом.

Ранее 34-летний российский нападающий выступал за «Зенит», с которым четыре года подряд выигрывал золотые медали РПЛ.

«Динамо» после 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице с 29 очками.

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