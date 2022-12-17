Гендиректор «Балтики»: надеюсь, что в РПЛ мы пойдём по пути «Оренбурга»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о планах команды в случае выхода в РПЛ. По словам Волженкина, в команде анализируют происходящее с коллективами в РПЛ.



«Мы анализируем все, что происходит с нашими коллегами, которые вышли в РПЛ. Надеюсь, в своей работе мы не будем повторять их ошибок. У нас есть примерный план того, что мы будем делать, если всё же выйдем в Премьер-лигу. Надеюсь, что мы скорее пойдем по пути «Оренбурга», чем по пути «Факела» и «Торпедо», — приводит слова Волженкина Metaratings.



«Балтика» лидирует в Первой лиге перед зимним перерывом. В активе калининградского клуба 41 очко. Второе место в турнирной таблице занимает «Алания», уступающая «Балтике» три очка.