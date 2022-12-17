Капелло: не нужно сравнивать чемпионаты мира в России и в Катаре

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что не стоит сравнивать чемпионат мира 2018 года, состоявшийся в России, и нынешний турнир, проходящий в Катаре.
«Какой ЧМ лучше — в России или в Катаре? Не нужно сравнивать чемпионаты мира между собой. В России был прекрасный турнир, в Катаре тоже все отлично», — приводит слова Капелло Sport24.
ЧМ-2018 проводился на 12 стадионах в 11 российских городах. 10 из 12 арен чемпионата заполнялись более, чем на 95%, из них пять — более, чем на 99%.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
Политические акции ЧМ-2022. Поддержка Палестины:
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