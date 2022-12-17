Орлов: Роналду уже в «Ювентусе» чувствовал себя инородным телом

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Роналду уже в «Ювентусе» чувствовал себя инородным телом. Аллегри ему там не помогал. Такие футболисты требуют к себе особого отношения всей команды. В Аргентине это поняли — там все работают на Месси. Его талант позволяет все это дело органично воссоединить.
Роналду в «Ювентусе» забивал, да. Но командной игры не было вместе с ним. «Ювентус» ведь ничего не выиграл при нем. Он пришел в «Манчестер Юнайтед», а там еще хуже. Игра не выстроена. А имея таких футболистов, как Роналду, нужно выстраивать игру, учитывая возможности именно лидеров», — приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, Роналду остался без клуба после скандального ухода из «Манчестер Юнайтед».
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