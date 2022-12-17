Радимов назвал сборную Марокко фаворитом матча за третье место на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о матче за третье место на ЧМ-2022 между сборными Марокко и Хорватии.

«Марокко — фаворит, потому что они будут играть как дома. Мы видели, как их гнали вперёд болельщики в матче с французами, они никуда не уедут и продолжат их поддерживать. Не думаю, что у хорватов будет основной состав. Мотивация выше у Марокко, для них занять третье место гораздо принципиальнее», — приводит слова Радимова „Матч ТВ“.

Напомним, матч между Хорватией и Марокко состоится сегодня, 17 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Финал чемпионата мира пройдёт завтра, 18 декабря и начнётся в это же время. В решающем матче встретятся сборные Франции и Аргентины.

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