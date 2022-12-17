Талалаев выразил мнение, что сборная Марокко дошла до полуфинал ЧМ-2022 при помощи судей

Главный тренер столичного «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что рефери, работавшие на матчах сборной Марокко на чемпионате мира 2022 года в Катаре, не фиксировали некоторые нарушения, что помогло команде пробиться в полуфинал мундиаля.
«Атласские львы» стали первой командой из Африки, дошедшей до полуфинала мировых первенств. В плей офф турнира марокканцы сенсационно обыграли испанцев и португальцев, однако в 1/2 финала турнира уступили действующим чемпионам мира французам (0:2).
«Марокканцы должны быть благодарны арбитрам, что они позволили вести единоборства на таком уровне на этом чемпионате мира. По другому бы они не дошли так далеко, несмотря на яркость лидеров — Хакими, Амрабата.
Так, как судят последние пару лет — центральные защитники сборной Марокко не должны были доигрывать до конца матч с французами. Там могла быть пара красных карточек, не одна. Подняли уровень ведения единоборств, дали более слабой команде возможность побороться с командой, которая выше по классу. Мексиканец закрыл пару раз глаза, в некоторых эпизодах даже с закрытыми глазами был слышен хруст», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
В поединке за третье место ЧМ-2022 сборная Марокко сразится с хорватами, встреча пройдет сегодня, 17 декабря. В финале катарского мундиаля французы встретятся с аргентинцами 18 декабря.
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022. Видеоролик:
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