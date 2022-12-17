Бушманов: при всём уважении к ЦСКА считаю себя спартаковцем

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов признался, что, несмотря за выступление за ЦСКА, считает себя спартаковцем.

«С большим уважение отношусь и к «Спартаку», и к ЦСКА, рад, что мне удалось поиграть в этих командах. Но при всём уважении к ЦСКА я считаю себя спартаковцем, потому что болел за эту команду с детства. Мне нравилось, как команда играет, она показывала умный футбол, была разница стилей. «Спартак» мне ближе», — приводит слова Бушманова „Матч ТВ“.

Напомним, Бушманов защищал цвета «Спартака» в 1989–1992 и 1998–2000 годах и трижды стал с «красно‑белыми» чемпионом России. За ЦСКА защитник выступал с 1992 по 1996 год.

Лидером РПЛ на данный момент является «Зенит», который опережает идущий на втором месте «Спартак» на шесть очков.