Бушманов: при всём уважении к ЦСКА считаю себя спартаковцем

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов признался, что, несмотря за выступление за ЦСКА, считает себя спартаковцем.
«С большим уважение отношусь и к «Спартаку», и к ЦСКА, рад, что мне удалось поиграть в этих командах. Но при всём уважении к ЦСКА я считаю себя спартаковцем, потому что болел за эту команду с детства. Мне нравилось, как команда играет, она показывала умный футбол, была разница стилей. «Спартак» мне ближе», — приводит слова Бушманова „Матч ТВ“.
Напомним, Бушманов защищал цвета «Спартака» в 1989–1992 и 1998–2000 годах и трижды стал с «красно‑белыми» чемпионом России. За ЦСКА защитник выступал с 1992 по 1996 год.
Лидером РПЛ на данный момент является «Зенит», который опережает идущий на втором месте «Спартак» на шесть очков.
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