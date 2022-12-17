Радимов – о назначении судьи Марциняка на финал ЧМ: все претенденты на матч накосячили

Экс-хавбек «Зенита» и сборной России по футболу Владислав Радимов с юмором высказался о назначении польского рефери Шимона Марциняка на финальный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции.

Противостояние состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 18:00 мск. Марциняку будут помогать ассистенты Павел Сокольницкий, Томаш Листкевич и арбитр VAR Томаш Квятковский. Четвертым судьёй станет американец Исмаил Эльфат.

«Все претенденты на финал накосячили. Поэтому методом исключения прошел Марциняк, он отработал свои матчи, его поставили. Если выбирал (председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи) Коллина, то мог ориентироваться по причёске. Читал, что Марциняк родился 7 января. В 1986 году финал судил арбитр, который родился в этот же день, отработал хорошо», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что ещё одним претендентом на то, чтобы стать главным арбитром решающего матча катарского мундиаля был представитель Нидерландов Данни Маккели.

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