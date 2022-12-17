Ринат Дасаев: хотелось бы, чтобы Месси на закате карьеры выиграл чемпионат мира

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев высказался о финальном матче чемпионата мира в Катаре.
«В финале никому не отдам свою симпатию. Буду просто смотреть футбол. Но хотелось бы, чтобы Месси на закате карьеры всё-таки выиграл чемпионат мира», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, финальный матч катарского мундиаля состоится в ближайшее воскресенье, 18 декабря. В нём встретятся сборные Франции и Аргентины. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток польского рефери Шимона Марциняка прозвучит в 18:00 мск.
«Трёхцветные» на стадии плей-офф оказались сильнее команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0). Аргентинцы переиграли Австралию (2:1), Нидерланды (2:2, 4:3 пен.) и Хорватию (3:0).
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси
- 17 декабря 2022
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