Три очка Капризова, у Роналду нет предложений из Европы. Главное к утру
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка в игре с «Чикаго Блэкхоукс», форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, находящийся в статусе свободного агента, так и не получил предложений от европейских команд, ушёл из жизни знаменитый югославский и сербский защитник Синиша Михайлович. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- 3 очка Капризова и хет-трик Цуккарелло помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго».
- Ди Марцио: Роналду получил предложение только от «Аль-Нассра». В Европе нет вариантов.
- Умер сербский тренер Синиша Михайлович.
- СМИ: Бензема в ярости от решения Дешама отпустить его из состава Франции на ЧМ-2022.
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- ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022.
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- Рублёв обыграл Чорича в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби.
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