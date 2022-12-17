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Три очка Капризова, у Роналду нет предложений из Европы. Главное к утру

Три очка Капризова, у Роналду нет предложений из Европы. Главное к утру
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка в игре с «Чикаго Блэкхоукс», форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, находящийся в статусе свободного агента, так и не получил предложений от европейских команд, ушёл из жизни знаменитый югославский и сербский защитник Синиша Михайлович. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. 3 очка Капризова и хет-трик Цуккарелло помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго».
  2. Ди Марцио: Роналду получил предложение только от «Аль-Нассра». В Европе нет вариантов.
  3. Умер сербский тренер Синиша Михайлович.
  4. СМИ: Бензема в ярости от решения Дешама отпустить его из состава Франции на ЧМ-2022.
  5. В «ПСЖ» назвали ценник Килиана Мбаппе.
  6. «Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака».
  7. ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022.
  8. Магнуссон выиграла женский спринт на третьем этапе Кубка мира в Анси.
  9. Бруно Фукс перешёл в «Атлетико Минейро» на правах аренды.
  10. Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной Испании.
  11. ФИФА объявила о новом формате клубного чемпионата мира с 2025 года.
  12. Рублёв обыграл Чорича в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби.
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