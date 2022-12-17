Три очка Капризова, у Роналду нет предложений из Европы. Главное к утру

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка в игре с «Чикаго Блэкхоукс», форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, находящийся в статусе свободного агента, так и не получил предложений от европейских команд, ушёл из жизни знаменитый югославский и сербский защитник Синиша Михайлович. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».