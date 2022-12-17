Дмитрий Булыкин: я не против, чтобы Франция выиграла второй чемпионат мира подряд
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Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Игра состоится завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.
«С одной стороны, Месси в сборной ничего не выигрывал, а с другой — давно не было так, чтобы одна сборная побеждала на двух чемпионатах мира подряд. Лично мне интересны оба варианта.
Конечно, самое главное — это атмосфера и красивый футбол. Если победит Месси — отлично, а если выиграют французы — поставят новый рекорд. Я не против, чтобы Франция выиграла второй чемпионат мира подряд», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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