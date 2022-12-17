Бушманов рассказал, чему научился у Романцева и Тарханова

Российский футбольный тренер Евгений Бушманов рассказал, чему научился у бывших наставников Олега Романцева и Александра Тарханова.
«У Романцева самое важное — максимализм, требовательность к игрокам в любой ситуации, матче, на тренировке. Он требовал от каждого игрока выкладываться на 100% в каждом эпизоде. Он заставлял вырабатывать такую привычку, как психология победителя, чемпиона, ты должен быть лучшим. Когда к этому приучаешь себя, команду, это помогает. Это самое важное, что я у Романцева взял.
Что касается Тарханова, он большое внимание уделяет технике владения мячом. Для него это самый важный момент, особенно сейчас в современном футболе, когда у футболиста мало пространства, времени на владение, хорошая техника очень важна. Это то, что отличает среднего игрока от игрока высокого уровня», — приводит слова Бушманова «Матч ТВ».
Под руководством Романцева Бушманов играл в московском «Спартаке», а Тарханов был наставником Бушманова в ЦСКА и «Крыльях Советов».
- 17 декабря 2022
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