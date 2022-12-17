Тренер сборной Саудовской Аравии рассказал, как можно сдержать Месси на поле

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар рассказал, как французам следует действовать против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в финале ЧМ-2022. Ранее Саудовская Аравия обыграла Аргентину со счётом 2:1 в матче группового этапа турнира.
«Мы сосредоточились не только на Месси, но и на всей команде в целом. Нужно рассматривать его в этом контексте, чтобы проанализировать зону влияния и понять, как он получает мячи. Прежде всего нужно прессинговать Де Пауля, который, на мой взгляд, является одним из самых полезных игроков в этой команде. Его борьба освобождает Месси от многих задач. Когда аргентинцы теряют мяч, Де Пауль спасает его от работы в обороне. Все промежуточные механизмы важны.
Нужно всегда быть рядом, когда Месси получает мяч. За 35-40 метров от ворот на него необходимо оказывать наибольшее давление. У Месси не должно быть свободы. Атаки Аргентины чаще всего идут через центр с Месси. Он начинает с правого фланга, а потом быстро уходит, чтобы создать опасный момент. Но Франция способна закрыть эти зоны сначала с помощью Рабьо, а потом — Тчуамени», — приводит слова Ренара L'Equipe.
- 17 декабря 2022
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