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Тренер Марокко Реграги: мы сыграли шесть игр чемпионата мира за месяц — это бесценно

Тренер Марокко Реграги: мы сыграли шесть игр чемпионата мира за месяц — это бесценно
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался об участии в матче за третье место на чемпионате мира, в котором марокканцы встретятся с национальной командой Хорватии.

«Я понимаю, что важно финишировать третьим, а не четвёртым, но мой вывод таков: мы не вышли в финал. Мы хотели сыграть в финале в воскресенье, а не сейчас.

Но я сказал своим игрокам, что это наша седьмая игра на чемпионате мира. Если бы вы ранее сказали кому-нибудь из болельщиков Марокко, что мы будем играть нашу седьмую игру 17 декабря, они бы гордились.

Сборная Марокко сыграла шесть матчей чемпионата мира за 20 с лишним лет, и теперь мы сыграли шесть игр за месяц — это бесценно. Это как если бы мы сыграли два чемпионата мира или даже больше, это прекрасно с точки зрения опыта», — приводит слова Реграги Reuters.

Команды сыграют сегодня, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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