Сунесс: Мбаппе должен играть решающую роль во всех матчах, а не только в некоторых

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс сравнил нападающих Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в преддверии финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.



«Месси всегда делал невероятные вещи на поле, и эта стабильность позволила ему на протяжении 20 лет соперничать с Роналду за право называться лучшим игроком в истории. Это вызов, с которым сталкивается Мбаппе. Иногда Килиан не проявляется, а в каких-то матчах играет решающую роль. Но он должен быть стабильнее и решать исход встречи постоянно.



Самая сильная характеристика Мбаппе — его взрывная скорость, но это лучшее, что он может дать прямо сейчас. Быстрее он не будет. С годами скорость упадёт. Вопрос состоит в том, сможет ли Мбаппе адаптировать свою игру к потери скорости. Месси — футболист с другим интеллектом. Он, возможно, не обладает такой скоростью, но наделён невероятными техническими качествами, а также у него есть смелость», — приводит слова Сунесса Daily Mail.